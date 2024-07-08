Dahi çocuk tıpkı Maradona gibiydi

Milli yıldızımız Arda Güler'in performansı İspanya'yı salladı. Avrupa Şampiyonası tarihinde 21 yaşından küçük ve bir turnuvada 1'den fazla asist yapan 4. oyuncu olan Arda ile ilgili İspanyollar övgü dolu sözler sarf etti. AS Gazetesi, "Madridli yıldızdan Maradona benzeri bir performans daha geldi. Madrid'in dahi çocuğunun Maradona benzeri asisti galibiyete yetmedi" yorumu yaptı. Marca, "İyi olanlar iz bırakır. Arda Güler harika bir asist yaptı" denildi. Bir başka haberde ise "Real, Arda ile ilgili 11 ikileminde kalacak. Ona yer bulmaları gerekecek" yorumlarının yapıldığı görüldü.



ÇOK ÜZGÜNÜZ

Arda Güler, "Herkesin gurur duyacağı bir takım, geleceğe dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda daha da ileriye gitmeyi çok isterdik. Üzgünüz" paylaşımı yaptı.

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