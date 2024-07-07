Vincenzo Montella Hollanda maçının ardından futbolcularını övdü

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-1 kaybettiğimiz Hollanda maçı sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ALINLARINDAN ÖPÜYORUM

İtalyan teknik adam, "Üzgünüz. Avrupa Şampiyonası'nda bütün ülkeyi arkamızda hissettik. Oyun kimliği kazandık. Bunun için gururluyuz. Bütün futbolcularımızın alınlarından öpmek lazım. Bizim bir hayalimiz vardı. Çok da yaklaşmıştık. Üzgünüz. Ama hayal kırıklığı olarak algılamamak gerekiyor" diye konuştu.

DAHA İYİ YÖNETEBİLİRDİK

Ayrıca Montella, "Maçta bize özgü bir oyun vardı. Topa sahip olamadığımız anlar vardı. Turnuvanın en genç takımıydık. Bazı anları daha iyi yönetebilirdik. İnsanlar bize karşı sempati kazanmıştı. Bunu koruyup, önümüzdeki şampiyonalara taşıyacağız. İstediklerimizi yapamadık" dedi.



TÜRK LOKOMOTİFİ BARIŞ ALPER

Millilerin hücumdaki en önemli silahlarından biri olan Barış Alper Yılmaz da dünkü maçta sahanın en iyilerinden birisiydi. Hollanda'nın dünyaca ünlü stoperi Virgil Van Dijk'a kariyerinin belki en zorlu anlarını yaşatan milli futbolcu büyük alkış topladı. Ancak bu çaba turnuvada tur için yetmedi. Barış yine de maçın en iyi isimlerinden birisiydi.



ARTIK FİNAL İSTİYORUZ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "En iyi 5 takımdan biriyiz. Futbolcularımız güzel başarılar elde etti. Montella'yı, futbolcuları, bizi her yerde destekleyen bütün Türk taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Takımımızın yolu açık. Önümüzde Dünya Kupası grupları var. Bundan sonraki hedef Dünya Kupası olacak. Gururlu ve mutluyuz. Artık yarı finaller ve finaller istiyoruz" ifadelerini kullandı.