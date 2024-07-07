SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Vincenzo Montella Hollanda maçının ardından futbolcularını övdü

Montella,”Hayalimize çok yaklaşmıştık. İstediklerimizi yapamadık. Elbette sonuç için üzgünüz. Ama futbolcularımızın hepsini alınlarından öpmek lazım” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
Vincenzo Montella Hollanda maçının ardından futbolcularını övdü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-1 kaybettiğimiz Hollanda maçı sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ALINLARINDAN ÖPÜYORUM
İtalyan teknik adam, "Üzgünüz. Avrupa Şampiyonası'nda bütün ülkeyi arkamızda hissettik. Oyun kimliği kazandık. Bunun için gururluyuz. Bütün futbolcularımızın alınlarından öpmek lazım. Bizim bir hayalimiz vardı. Çok da yaklaşmıştık. Üzgünüz. Ama hayal kırıklığı olarak algılamamak gerekiyor" diye konuştu.

DAHA İYİ YÖNETEBİLİRDİK
Ayrıca Montella, "Maçta bize özgü bir oyun vardı. Topa sahip olamadığımız anlar vardı. Turnuvanın en genç takımıydık. Bazı anları daha iyi yönetebilirdik. İnsanlar bize karşı sempati kazanmıştı. Bunu koruyup, önümüzdeki şampiyonalara taşıyacağız. İstediklerimizi yapamadık" dedi.

TÜRK LOKOMOTİFİ BARIŞ ALPER
Millilerin hücumdaki en önemli silahlarından biri olan Barış Alper Yılmaz da dünkü maçta sahanın en iyilerinden birisiydi. Hollanda'nın dünyaca ünlü stoperi Virgil Van Dijk'a kariyerinin belki en zorlu anlarını yaşatan milli futbolcu büyük alkış topladı. Ancak bu çaba turnuvada tur için yetmedi. Barış yine de maçın en iyi isimlerinden birisiydi.

ARTIK FİNAL İSTİYORUZ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "En iyi 5 takımdan biriyiz. Futbolcularımız güzel başarılar elde etti. Montella'yı, futbolcuları, bizi her yerde destekleyen bütün Türk taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Takımımızın yolu açık. Önümüzde Dünya Kupası grupları var. Bundan sonraki hedef Dünya Kupası olacak. Gururlu ve mutluyuz. Artık yarı finaller ve finaller istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Hollanda maçının ardından A Milli Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti: Siz bizim şampiyonumuzsunuz
Emekliye 3 ek zam formülü! Nasıl hesaplanıyor? Temmuz maaşına yetişir mi?
Hollanda’nın kaptanı Virgil van Dijk’den flaş Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler sözleri
Yıllık zam Haziran enflasyonu ile belli oldu: Emekliye yüzde 86.16! Nasıl hesaplanıyor?
Türkiye Hollanda’ya elendi milyonlar gözyaşlarına boğuldu! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu ağladı
Tasarruf paketi Meclis’te: 32 maddeden oluşuyor I Kamu çalışanlarına tek maaş zorunluluğu!
Begüm Öner Bodrum’daki fiyatları Yunan adalarıyla karşılaştırdı: Ciddi bir fark var
Hollanda maçında VAR’dan skandal karar! O hareket cezasız kaldı...
Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak
Canınız sağ olsun çocuklar! Türkiye Hollanda’ya 2-1 yenilerek EURO 2024’e veda etti...
Samet Akaydın attı tribünler coştu! İşte Başkan Erdoğan’ın gol sevinci
Samet Akaydin golü secde ederek kutladı!
MİT, Türk bayrağını hedef alan provokatörleri yakalamaya devam ediyor: Şerefli Türk halkından özür dilerim
Beşiktaş’a dev stoper! Hummels beklenirken...
Türkiye - Hollanda maçında Merih Demiral’a büyük destek! UEFA’nın ikiyüzlü kararını böyle protesto ettiler
SON DAKİKA