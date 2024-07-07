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Milliler, EURO 2024'e çeyrek finalde veda etse de futbolu ve mücadelesi ile herkesin gönlünü fethetti

Samet’in golüyle öne geçtik. Arka arkaya yenilen goller sonrası rakip kaleye kabus gibi çöktük. Hollandalılar’ı titrettik ama olmadı. Turnuvanın en genç ikinci takımı olarak nefis mücadele ettik. Herkesin alkışını aldık. Euro 2024’e damga vurarak büyük iz bıraktık.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
Milliler, EURO 2024’e çeyrek finalde veda etse de futbolu ve mücadelesi ile herkesin gönlünü fethetti

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Turnuvanın en genç ikinci takımı olan A Milli Futbol Takımımız, ortaya koyduğu muhteşem performansla Hollanda'nın ödünü koparttı ama yarı finalin kapısını kıramadı... Samet'in harika golüyle öne geçen ve ilk yarıyı 1-0 bitiren Ay-Yıldızlılar, ikinci devrede sadece 6 dakika içinde yediği iki golle geri düştü. Montella'nın yaptığı değişikliklerle oyun üstünlüğünü ele alan Kırmızı- Beyazlılar, uzatmalarla birlikte son 20 dakikada rakip kaleye kabus gibi çökse de eşitlik sayısını bir türlü bulamadı...

ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK!
Bizim Çocuklar ikinci golü yedikten sonra net fırsatlar yakalasa da topu çizgiden geçiremedi. Şanssız bir şekilde yenilen gollere cevabı veremeyince, son 4'ü ıskaladık. Ancak A Milli Takımımız'ın ortaya koyduğu nefis mücadele bizlere büyük gurur yaşattı. Ay-Yıldızlıların terinin son damlasına kadar sahada savaşarak alınları ak bir şekilde turnuvayı tamamlamış oldu.

3 DEĞİŞİKLİKLE ÇIKTIK
A Milli Takım'da cezalı olan Merih Demiral, Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, forma giyemedi. Bu isimlerin yerine, cezaları biten Samet Akaydin ve Hakan Çalhanoğlu ile Salih Özcan ilk 11'de görev yaptı. Montella, Avusturya maçında olduğu gibi 5'li savunma hattıyla çıktı.

SEMİH SON ANLARDA ŞANS BULDU
Süre bulumaması nedeniyle turnuva boyunca çok konuşulan Semih Kılıçsoy, Hollanda maçına kurtarıcı olarak girdi. 19 yaşındaki futbolcu, 89. dakikada Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil oldu. Kısa sürede 1 isabetli şut çeken Semih Kılıçsoy'a kaleci izin vermedi.

FERDİ YÜREĞİNİ ORTAYA KOYDU
A Milli Takım'da en istekli oyuncuların başında Ferdi Kadıoğlu vardı. 24 yaşındaki yıldız, 9 ikili mücadelenin 7'sinden galip çıktı. Yüzde 79 pas isabetiyle oynayan Ferdi, 4 kez top kaparken, 5 de uzaklaştırma yaparken savunmada rakiplere göz açtırmadı ve alkışları topladı.

ÜÇ OYUNCU FORMA GİYEMEDİ
Milli Takım'ada URO 2024'te üç oyuncu forma şansı bulamadı. Kaleci Uğurcan Çakır, genç stoper Ahmetcan Kaplan ve bir diğer genç santrfor Bertuğ Yıldırım turnuvayı süre bulamadan kapattı.

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