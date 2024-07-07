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Lauriente hamlesi: Beşiktaş Sassuolo'nun Fransız yıldızını gündemine aldı

Kanat takviyesi yapacak Beşiktaş, Sassuolo’dan Armand Lauriente’yi listeye ekledi. Kartal’ın, hem maliyet hem de sportif açıdan araştırma yaptığı belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
Lauriente hamlesi: Beşiktaş Sassuolo’nun Fransız yıldızını gündemine aldı

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Transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Beşiktaş, kanat mevkisine takviye yapacak. Siyah- Beyazlılar, rotayı İtalya Ligi'ne çevirdi ve bir hamle gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlılar'ın, Sassuolo'dan Armand Lauriente'yi transfer etmek için girişimlere başladığı belirlendi.

Geride bıraktığımız haftalarda Fenerbahçe ile de anılan 25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaşlı kurmayların fiyat araştırması yaptığı öğrenildi. İtalya'dan son gelen haberlere göre; Sassuolo, hem sol kanat hem de sağ kanatta oynayan futbolcu için 12 milyon Euro bonservis talep ediyor. Beşiktaş'ın yeni gözdesi olan Lauriente'nin, Sassuolo ile kontratı 2027'de bitecek.

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