Emre Belözoğlu'ndan forvet tercihi! Fenerbahçe yeni sayfa açmak istiyor
Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam ediyor. Liverpool'u yenerek adını dünyaya yeniden hatırlatan Fenerbahçe, Süper Lig'de Çorum FK'ya konuk olacak. Teknik direktör Emre Belözoğlu kararını verdi ve Kanarya'nın kadrosu şekillendi. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...
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FENERBAHÇE İLE ÇORUM FK İLK KEZ KARŞILAŞACAK
Fenerbahçe ile Arca Çorum FK, tarihlerinde ilk kez resmî bir müsabakada karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında daha önce resmî maç oynanmaması nedeniyle Çorum Şehir Stadı'ndaki mücadele, eşleşmenin ilk randevusu olarak kayıtlara geçecek.
Sarı-lacivertliler açısından bu karşılaşma, hem yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun dönüşü hem de millî ara öncesinde ligde yeniden galibiyet serisi başlatma hedefi bakımından önem taşıyor.
ÇORUM FK'DE İKİ ÖNEMLİ EKSİK
Ev sahibi Arca Çorum FK, Fenerbahçe karşısında iki oyuncusundan yararlanamayacak.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Fredy ile sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı mücadelede forma giyemeyecek.
İki takımın da 16 puanla sahaya çıkacağı karşılaşmada Çorum FK, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibini mağlup etmeye çalışacak.
İKİ TAKIMIN DA 16 PUANI VAR
Fenerbahçe ile Çorum FK, Süper Lig'in 11. haftası öncesinde aynı puana sahip.
İki ekip de geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak 16 puan topladı.
Ev sahibi Çorum FK, taraftarı önünde kazanarak Fenerbahçe'yi puan tablosunda geride bırakmayı hedefliyor.
Fenerbahçe ise 3 puana ulaşarak hem ligdeki iki maçlık mağlubiyet serisini sona erdirmek hem de sıralamada rakibinin önünde kalmak istiyor.
EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE SON ANTRENMAN
Fenerbahçe, Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı.
Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Belözoğlu, takımın başındaki ilk maçında 3 eksik futbolcuya rağmen galibiyetle başlamayı hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE 3 FUTBOLCU KADRODA YOK
Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertli takımda kart cezalısı Archie Brown, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ile Nathan Ake de kamp kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe'nin açıkladığı 23 kişilik Çorum kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku ve Vedat Muriç.
LIVERPOOL GALİBİYETİNİN ARDINDAN YENİ SAYFA
Süper Lig'de üst üste aldığı 2 yenilgi sonrasında teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, hafta içinde Avrupa'da önemli bir galibiyete imza attı.
Yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde Liverpool'u UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi karşısındaki galibiyetle kötü gidişe son verdi.
Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçına çıkacak Fenerbahçe, Avrupa'daki galibiyeti Süper Lig'e taşımak istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Berat, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Ramirez
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Muriqi
EMRE BELÖZOĞLU 5,5 YIL SONRA KULÜBEDE
Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, 2021 yılından sonra ilk kez sarı-lacivertli takımın başında bir resmî karşılaşmaya çıkacak.
İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından 1,5 yıllık sözleşme imzalanan 46 yaşındaki çalıştırıcı, yaklaşık 5,5 yıllık aranın ardından eski görevine döndü.
Belözoğlu, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Genç teknik adam, söz konusu dönemde çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe'nin başında son olarak 15 Mayıs 2021'de Kayserispor deplasmanında görev yapan Belözoğlu, bu kez Çorum FK karşısında teknik direktörlük koltuğundaki yerini alacak.
FENERBAHÇE ÇORUM'UN KONUĞU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, 8 Kasım Pazar günü Arca Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak
Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
beIN SPORTS 1'den canlı yayımlanacak karşılaşma, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımdaki ikinci döneminin ilk sınavı olacak.