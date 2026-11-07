FENERBAHÇE İLE ÇORUM FK İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Arca Çorum FK, tarihlerinde ilk kez resmî bir müsabakada karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce resmî maç oynanmaması nedeniyle Çorum Şehir Stadı'ndaki mücadele, eşleşmenin ilk randevusu olarak kayıtlara geçecek.

Sarı-lacivertliler açısından bu karşılaşma, hem yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun dönüşü hem de millî ara öncesinde ligde yeniden galibiyet serisi başlatma hedefi bakımından önem taşıyor.