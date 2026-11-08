Geleneksel Türk dizisi hayranlarının yoğunlukta olduğu Orta Doğu, Güney Amerika, Balkanlar ve Avrupa'daki izleyiciler; İngilizce, İspanyolca, Arapça ve İtalyanca yorumlarla sosyal medyayı adeta abluka altına aldı. Yabancı fanların ortak sloganı ise "Queen is back" (Kraliçe döndü) ve "Fahriye, seni çok özledik" oldu.

HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hamal Kemal (Oktay Kaynarca) yıllardır Eminönü'nde ustası Derviş (Erdal Özyağcılar) ve hamal arkadaşları Son Kafile ile yük taşır. Ancak sırtındaki asıl yük, dünyanın onu Harputlu Kemal olarak bildiği günlerden kalan büyük bir günahın ağırlığıdır. Ani bir ölüm, Kemal'i çıktığı karanlığın içine yeniden çağırır.

Hayat (Fahriye Evcen) ise hayatını mekânlarda şarkı söyleyerek kazanırken her gün ayakta kalmak için mücadele etmektedir.

Kemal ve Hayat, kefaretlerini birlikte ödeyecekleri bu yolda geçmişin içinden çıkıp gelen Egemen'i (Caner Cindoruk) karşılarına alır. Egemen, şehrin bir yakasını diğer yakasına kurban edip kendi krallığını kurmaya hazırlanırken Kemal bu kez kendi intikamı için değil, sevdiklerinin hayatı için savaşacak.

Eski hanlardan modern plazalara, paylaşılan ekmekten çalınan milyonlara uzanan "Hamal"; eski ile yeniyi, suçluluk ile kefareti, İstanbul'un kalbinde yaşanan büyük bir savaşı ve gerçekleşmesi her şeyden zor bir aşkı anlatacak.

Bu amansız kavganın ateşin içine attığı Tekin (Burak Tozkoparan) ve Hilal (Yasemin Yazıcı) ile Esfender (Yiğit Uçan) ve Melez (Sera Kutlubey) ise önce hayatta kalmak, ardından birlikte olabilmek için oyunun kurallarını değiştirir.