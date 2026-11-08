Hamal'a küresel ilgi! Fahriye Evcen'in ekrana dönüşü hayranlarını sevindirdi! "Queen is back"
atv'nin yeni projesi Hamal, başrollerindeki Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen ile şimdiden gündem yarattı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen'in dönüşü, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki hayranlarını da heyecanlandırdı. Dizinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler binlerce etkileşim alırken, yabancı hayranların "Queen is back" yorumları dikkat çekti.
Başrollerini Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in paylaştığı atv'nin yeni projesi, sosyal medyada adeta yer yerinden oynattı. Özellikle uzun bir süredir setlerden uzak olan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in ekrana dönüş müjdesi, sadece Türkiye'deki hayranlarını değil, dünyanın dört bir yanındaki izleyicileri de çok sevindirdi.
Dizinin resmi Instagram hesabı olan @hamaltvdizi üzerinden paylaşılan set arkası, afiş çekimleri ve okuma provası görüntüleri kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
KRALİÇE DÖNDÜ
Gönderilerin altına gelen yorumlarda en dikkat çeken detay ise, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yabancı dildeki mesajlar oldu.
Geleneksel Türk dizisi hayranlarının yoğunlukta olduğu Orta Doğu, Güney Amerika, Balkanlar ve Avrupa'daki izleyiciler; İngilizce, İspanyolca, Arapça ve İtalyanca yorumlarla sosyal medyayı adeta abluka altına aldı. Yabancı fanların ortak sloganı ise "Queen is back" (Kraliçe döndü) ve "Fahriye, seni çok özledik" oldu.
HAMAL OYUNCU KADROSU
Oktay Kaynarca'nın (Hamal Kemal), Fahriye Evcen'in (Hayat), Caner Cindoruk'un ise (Egemen) karakterini canlandıracağı dizide usta oyuncu Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Yasemin Yazıcı (Hilal), Zeynep Kankonde (Adile), İpek Erdem (Afet), Hakan Karsak (Bülbül), Sera Kutlubey (Melez), Fatih Yücebağ (İki Ton), Onur Dilber (Mıhçı), Elifnaz Altay (Neva), İlayda Çevik (Ece), Mine Teber (Gülizar), Taylan Meydan (Ünlü Ünal), Mine Sağyaşar (Rabia), Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu (Civan), Berke Gündem (Araf), Seda Akman (Sıla), Zehra Yılmaz (Mine), Sinan Cem Narinlik (Mert), Eymen Erdurmaz ise Kemal'in oğlu karakteriyle kadroda yer alıyor.
HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NE?
Hamal Kemal (Oktay Kaynarca) yıllardır Eminönü'nde ustası Derviş (Erdal Özyağcılar) ve hamal arkadaşları Son Kafile ile yük taşır. Ancak sırtındaki asıl yük, dünyanın onu Harputlu Kemal olarak bildiği günlerden kalan büyük bir günahın ağırlığıdır. Ani bir ölüm, Kemal'i çıktığı karanlığın içine yeniden çağırır.
Hayat (Fahriye Evcen) ise hayatını mekânlarda şarkı söyleyerek kazanırken her gün ayakta kalmak için mücadele etmektedir.
Kemal ve Hayat, kefaretlerini birlikte ödeyecekleri bu yolda geçmişin içinden çıkıp gelen Egemen'i (Caner Cindoruk) karşılarına alır. Egemen, şehrin bir yakasını diğer yakasına kurban edip kendi krallığını kurmaya hazırlanırken Kemal bu kez kendi intikamı için değil, sevdiklerinin hayatı için savaşacak.
Eski hanlardan modern plazalara, paylaşılan ekmekten çalınan milyonlara uzanan "Hamal"; eski ile yeniyi, suçluluk ile kefareti, İstanbul'un kalbinde yaşanan büyük bir savaşı ve gerçekleşmesi her şeyden zor bir aşkı anlatacak.
Bu amansız kavganın ateşin içine attığı Tekin (Burak Tozkoparan) ve Hilal (Yasemin Yazıcı) ile Esfender (Yiğit Uçan) ve Melez (Sera Kutlubey) ise önce hayatta kalmak, ardından birlikte olabilmek için oyunun kurallarını değiştirir.