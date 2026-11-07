TRABZONSPOR'UN HEDEFİ SERİYİ BİTİRMEK

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında hem ligdeki 21. randevuda galibiyet sayısını artırmayı hem de deplasmandaki olumsuz serisini sona erdirmeyi amaçlıyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Karadeniz ekibi, Alanya'dan da 3 puanla ayrılarak ligdeki galibiyet serisini sürdürmeyi ve millî maç arasına moralli girmeyi hedefliyor.