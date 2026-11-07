Thomas Reis'ten orta sahaya lig ayarı! Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. İki takımın ligdeki 21. randevusu öncesinde Akdeniz temsilcisinin 8-6'lık galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer, Alanya'da oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet elde edemezken bu seriye son vermeyi hedefliyor. Thomas Reis zorlu maç öncesi kadrosunu netleştirdi. İşte Fırtına'nın muhtemel 11'i...
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TRABZONSPOR'UN HEDEFİ SERİYİ BİTİRMEK
Trabzonspor, Alanyaspor karşısında hem ligdeki 21. randevuda galibiyet sayısını artırmayı hem de deplasmandaki olumsuz serisini sona erdirmeyi amaçlıyor.
Bordo-mavililer, teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazandı.
Karadeniz ekibi, Alanya'dan da 3 puanla ayrılarak ligdeki galibiyet serisini sürdürmeyi ve millî maç arasına moralli girmeyi hedefliyor.
SON GALİBİYET ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA GELDİ
Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanındaki son galibiyetini şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda aldı.
Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmada rakibini 4-0 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, bu maçın ardından Alanya'da oynadığı 4 lig karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı.
Trabzonspor, 8 Kasım'daki mücadeleyi kazanması halinde rakibinin sahasında yaklaşık 4,5 yıllık galibiyet hasretine son verecek.
TRABZONSPOR SON 4 ALANYA DEPLASMANINDA KAZANAMADI
Bordo-mavililerin Alanyaspor deplasmanındaki son yıllarda aldığı sonuçlar dikkat çekiyor.
Trabzonspor, rakibiyle Alanya'da oynadığı son 4 Süper Lig karşılaşmasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Karadeniz ekibi, 2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024 sezonunda 3-1 ve 2024-2025 sezonunda 2-1 mağlup oldu.
Geçen sezon Alanya'da oynanan mücadele ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor, böylece rakibi karşısında deplasmanda üst üste 4 maçtır 3 puana ulaşamadı.
ALANYA'DA EV SAHİBİNİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olduğu lig maçlarında da rakibine karşı üstünlük kurmakta zorlandı.
Alanya'da oynanan 10 karşılaşmanın 5'ini ev sahibi takım kazandı. Bordo-mavililer bu mücadelelerde 2 galibiyet elde ederken 3 müsabaka beraberlikle tamamlandı.
Akdeniz temsilcisi, sahasındaki 10 maçta Trabzonspor ağlarını 19 kez havalandırdı. Bordo-mavililer ise aynı karşılaşmalarda 12 gol attı.
Alanyaspor, Trabzonspor karşısında evindeki galibiyet üstünlüğünü korumaya çalışacak.
TRABZONSPOR'UN MUTHEMEL 11'İ
Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Ozan (Melih), Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.
FIRTINA 3 PUAN İSTİYOR
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, 8 Kasım Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, rakibi karşısındaki deplasman galibiyeti hasretini bitirmeyi amaçlıyor.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 20 Süper Lig karşılaşmasında Alanyaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor.
Akdeniz temsilcisi 8 galibiyet elde ederken Trabzonspor 6 kez kazandı. Taraflar arasındaki 6 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
TRABZONSPOR İLE ALANYASPOR 21. KEZ KARŞILAŞACAK
Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig tarihindeki 21. maçlarına çıkacak.
Geride kalan 20 lig karşılaşmasında Akdeniz temsilcisi 8 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer 6 mücadeleyi kazanırken 6 karşılaşmada eşitlik bozulmadı.
İki takım arasında oynanan lig maçlarında toplam 63 gol atıldı. Alanyaspor rakip fileleri 34 kez havalandırırken Trabzonspor 29 gol kaydetti.
Karadeniz ekibi, Alanya deplasmanında galip gelerek rakibiyle arasındaki galibiyet farkını azaltmayı hedefliyor.