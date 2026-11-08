İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Suriyeli Doktorlar Derneği'nin Kuruluş Kongresi'ne katıldı. Programda konuşan Erdoğan "Ben Suriyeli doktorların da Türkiye'den kendi memleketlerinin sağlık sisteminin Türkiye'deki gibi güçlü olması için çalışacaklarını çok iyi biliyorum, bu derneğin kurulması da buna işaret ediyor" dedi.

Sabah'tan Semih Bektaş'ın haberine göre, Türkiye'de görev yapan Suriyeli hekimleri tek bir mesleki çatı altında birleştirmek amacıyla kurulan Suriyeli Doktorlar Derneği'yle hekimlerin bilimsel ve mesleki açıdan güçlendirilmesi, aralarındaki kardeşlik ve işbirliğinin pekiştirilmesi hedefleniyor. Derneğin ayrıca hastalara ve topluma hizmet ederek Suriye sağlık sektörünün gelişimine katkı sunmasının, Türkiye ve Suriye sağlık sektörleri arasında mesleki bir köprü oluşturmasının amaçlandığı belirtildi.

Türkiye’de yetişen Suriyeli doktorlar, ülkelerinin yeniden inşasına katkı sunacak. (Fotoğraflar: AA)

İÇ SAVAŞ GERİDE KALDI

Programda konuşan Bilal Erdoğan, "Komşu kardeş ülke Suriye'miz çok çetin, zorlu bir iç savaşı hamdolsun ki geride bıraktı ve tekrar Suriye halkının emin ellerine, özgürlüğüne kavuştu. Ve bu süreçte biz de Türkiye olarak şunu yaptık; Cumhurbaşkanımızın tabiriyle biz muhacirlere ensar olmayı kendimize şiar edindik. Ve biz komşumuzun evi yanarken 'Bana ne' diyemeyiz diye yaklaştık konuya. Ve hamdolsun Suriyeli kardeşlerimizin bu süreçte Türkiye'de hayatlarına devam ettiklerini gördük, eğitimlerini sürdürdüklerini gördük, kendilerine müreffeh bir gelecek için çalışmaya devam ettiklerini gördük. Türkiye'de çok güzel dostluklar, kardeşlikler, arkadaşlıklar, ortaklıklar meydana geldiğini gördük. Ve şimdi özgür Suriye'nin yeniden normale dönmesi için, yeniden müreffeh, istikrarlı, güvenli bir şekilde inşa edilebilmesi için inanıyorum ki Türkiye'de bu süreçte yetişen adeta Türkiye toprağında filizlenen Suriye halkının yeniden Suriye'ye hizmet ettiğini görmekten dolayı çok mutluyuz. Tabii 1 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimizin ülkelerine döndüğünü biliyoruz" dedi.