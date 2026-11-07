Polonya'da yargı krizi sonrası silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
Polonya'nın Krakow kentinde bir araçtan çevreye ateş açılmasıyla kanlı bir saldırı düzenlendi. Olayda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 10 kişinin yaralandığı iddia edildi.
Polonya'nın Krakow şehrinde büyük bir saldırı yaşandı. Olay yerel saatle 15.03'te meydana geldi.
Şehir merkezinde seyir halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması sonucu gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi ise yaralandı.
SALDIRGAN HASTANEDE
Krakow'daki saldırganın 25 yaşında bir Polonya vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
İddialara göre polisin ateş etmesi sonucu yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı. Öte yandan saldırganın asker üniformalı olduğu ifade edildi.
ARACINDA MÜHİMMAT
A Haber Muhabiri Fatih Özyar'ın canlı yayında aktardığı bilgilere göre, şahsın aracında çok sayıda silah ele geçirildi.
Avrupa'nın ortasında silahlı saldırı! Polonya polisi alarmda
Ülkede bir süredir derinleşen ve anayasal kurumlar ile yüksek yargı organları arasında tarihin en sert gerilimlerinden birine sahne olan yargı krizi, sonrası sebebi henüz bilinmeyen bir saldırı yaşandı.
OLAY YERİ VE MÜDAHALE
Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bir ambulans helikopter de bölgeye iniş yaptı.
POLONYA'DA YAS
7 Kasım 2026'da gerçekleşen saldırı sonrası 8 ve 9 Kasım 2026 tarihlerinde 2 günlük ulusal yas ilan edildi.
POLONYA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Polonya Başbakanı Donald Tusk sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
"İçişleri Bakanı tarafından, trajik silahlı saldırının ardından Krakow'daki durum hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyorum. Polis, saldırının arka planını ve tüm koşullarını araştırıyor."
UYARI GELDİ
Yetkililer, bölge sakinleri ve turistlere Ana Meydan'a gelmemeleri, çevrede bulunanlara güvenli bir yere geçmeleri çağrısında bulundu.
CUMHURBAŞKANI NAWROCKI'DEN AÇIKLAMA
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, X hesabından yaptığı paylaşımda, Krakov şehir merkezinde yaşanan olaylara ilişkin haberleri büyük endişeyle karşıladığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Nawrocki, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediğini vurguladı.