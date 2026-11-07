A Haber Muhabiri Fatih Özyar'ın canlı yayında aktardığı bilgilere göre, şahsın aracında çok sayıda silah ele geçirildi.

İddialara göre polisin ateş etmesi sonucu yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı. Öte yandan saldırganın asker üniformalı olduğu ifade edildi.

Ülkede bir süredir derinleşen ve anayasal kurumlar ile yüksek yargı organları arasında tarihin en sert gerilimlerinden birine sahne olan yargı krizi , sonrası sebebi henüz bilinmeyen bir saldırı yaşandı.

OLAY YERİ VE MÜDAHALE

Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bir ambulans helikopter de bölgeye iniş yaptı.

POLONYA'DA YAS

7 Kasım 2026'da gerçekleşen saldırı sonrası 8 ve 9 Kasım 2026 tarihlerinde 2 günlük ulusal yas ilan edildi.

POLONYA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Polonya Başbakanı Donald Tusk sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"İçişleri Bakanı tarafından, trajik silahlı saldırının ardından Krakow'daki durum hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyorum. Polis, saldırının arka planını ve tüm koşullarını araştırıyor."

UYARI GELDİ

Yetkililer, bölge sakinleri ve turistlere Ana Meydan'a gelmemeleri, çevrede bulunanlara güvenli bir yere geçmeleri çağrısında bulundu.

CUMHURBAŞKANI NAWROCKI'DEN AÇIKLAMA

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, X hesabından yaptığı paylaşımda, Krakov şehir merkezinde yaşanan olaylara ilişkin haberleri büyük endişeyle karşıladığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Nawrocki, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediğini vurguladı.