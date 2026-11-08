Almanya'da Essen hapishanesinde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Diyar Gündüz, infaz koruma memurlarını rüşvete bağlayarak hazırladığı firar planıyla cezaevinden kaçtı.

17 YIL CEZA ALDI HAPSİ BOYLADI

Berlin organize suç ağının merkezindeki El-Zein aşiretine bağlı 34 yaşındaki uyuşturucu baronu Diyar Gündüz, 2025 yılında gerçekleşen 94 kilogramlık kokain sevkiyatı ve şahsı günlerce alıkoyarak darp etmek suçlarından 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GARDİYANLARI HEDİYEYE BOĞDU

Cezasını çekmek üzere Almanya'nın en sıkı korunan Essen Hapishanesi tesislerine gönderilen Gündüz'ün, koğuşunda ayrıcalıklı konuma sahip olarak infaz koruma memurlarını lüks hediyelerle etki altına aldığı belirlendi.

Kurduğu köstebek ağı sayesinde firar hazırlıklarına başlayan Gündüz'ün, dışarıdaki bağlantıları aracılığıyla görevli infaz koruma memuruna lüks motosiklet hediye ettiği öğrenildi.

HASTANEYE SAHTE SEVK

Rüşveti kabul eden memurun, Gündüz'ün cezaevi dışındaki sağlık merkezine sevkinin sağlanması amacıyla sahte hastalık senaryosuna aracılık ettiği ve nakil sürecine dair bütün detayları silahlı infaz timine sızdırdığı ortaya çıktı.

TIBBİ MERKEZE ADIM ATAR ATMAZ

Sızdırılan sevk bilgileri doğrultusunda hareket eden El-Zein aşireti üyesi ağır silahlı infaz timi, Essen kent merkezindeki Kennedyplatz'da yer alan radyoloji merkezini ablukaya aldı.

Sahte hastalık bahanesiyle radyoloji merkezine getirilen Gündüz, binaya girdiği esnada yüzleri maskeli iki saldırgan tarafından karşılandı.

GARDİYANLARA KENDİ KELEPÇELERİNİ TAKTILAR

Görevli iki infaz koruma memurunu etkisiz hale getiren saldırganlar, memurları merdiven korkuluklarına kendi kelepçeleri ile bağladı.

10 EUROLUK KİLİT

Baskın sırasında çete üyelerinin, internet üzerinden 10 euro fiyatla satılan evrensel kilit anahtarı yardımıyla Gündüz'ün ayaklarındaki çelik prangaları kısa sürede açtığı saptandı.

TAHTA BOMBAYLA OYALAMA TUZAĞI

Kaçış esnasında güvenlik güçlerinin takibini geciktirmeyi hedefleyen çete üyeleri, binanın çıkışına patlamaya hazır görünümü verilen ahşap el bombası maketi bıraktı.

SKUTERLA KAÇTILAR Tıp merkezi çalışanları ve polis ekiplerinde panik oluşturan sahte bombanın ardından 3 kişi olay yerinden elektrikli skuter ile uzaklaştı.

RÜŞVET YİYEN GARDİYANIN EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Olayın hemen ardından Alman Federal Emniyeti (BKA) ve Essen Savcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında hücre bloklarında görevli infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Memurun ikametgahında yapılan aramalarda 40 bin euro, lüks saatler, 9 yasa dışı akıllı cep telefonu, kavanozlara gizlenmiş uyuşturucu maddeler ve yasaklı bıçaklar ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen görevli memur tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

Firari uyuşturucu baronu Gündüz için uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.