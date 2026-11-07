REKABETTE EN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısındaki en farklı galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1'lik skorlarla aldı.

Siyah-beyazlılar, 1963-1964 ve 1999-2000 sezonlarında da rakibini 4-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği'nin Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyeti ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da aldığı 3-0'lık sonuç oldu.

İki takım arasındaki bazı karşılaşmalar farklı statlarda da oynandı. Beşiktaş, 1993-1994 sezonunda cezası nedeniyle Bursa'da oynadığı maçı 3-0 kazanırken Tüpraş Stadı'nın inşaat sürecinde 2014-2015 sezonundaki iç saha mücadelesini Ankara'da oynadı ve rakibini 2-1 mağlup etti.