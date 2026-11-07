Galatasaray'ın Amedspor maçındaki gol sevincine sarı kart çıkmalı mıydı? Eski MHK başkanı açıkladı
Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler karşısında Rafael Leao ile bulduğu golün ardından yaptığı kutlama dikkat çekti. Ismail Jakobs'un işaretiyle formalarını başlarına geçiren sarı-kırmızılı futbolcuların bu hareketi, Senegalli oyuncunun daha önce bir mekân çıkışında görüntülenmemek için yaptığı davranışa gönderme olarak yorumlandı. A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu, en az 2 sarı kart çıkması gerektiğini söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin 7. dakikasında Rafael Leao'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Portekizli futbolcunun golünün ardından takım arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği kutlama dikkat çekti. Galatasaraylı oyuncuların yüzlerini formalarıyla kapatmasının arkasında, hafta içinde yaşanan bir olayın bulunduğu değerlendirildi.
GOLÜN ARDINDAN FORMALARINI BAŞLARINA ÇEKTİLER
Galatasaray, karşılaşmaya hızlı başladı. Lucas Torreira'nın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Rafael Leao, 7. dakikada ağları havalandırarak takımını öne geçirdi.
Portekizli yıldız, golün ardından kendisiyle özdeşleşen sörf sevincini gerçekleştirdi. Daha sonra takım arkadaşlarının da katıldığı kutlamada farklı bir hareket yapıldı.
Ismail Jakobs'un işaretiyle bir araya gelen sarı-kırmızılı futbolcular, formalarını yüzlerini kapatacak şekilde başlarına çekti. Oyuncuların gülerek gerçekleştirdiği kutlama, karşılaşmanın yayın görüntülerine yansıdı.
GOL SEVİNCİNİN ARKASINDAKİ JAKOBS DETAYI
Galatasaraylı futbolcuların yaptığı hareketin, Ismail Jakobs'un hafta içinde yaşadığı bir olaya gönderme olduğu yorumlandı.
Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bazı futbolcular İstanbul'da bir eğlence mekânı çıkışında görüntülenmişti.
Ismail Jakobs da mekândan ayrıldığı sırada kameralar tarafından görüntülenmemek amacıyla üzerindeki kıyafeti başına çekerek yüzünü gizlemeye çalışmıştı.
Senegalli futbolcunun o anları gündem olurken Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında takım arkadaşlarının aynı hareketi yapması dikkat çekti.
TAKIM ARKADAŞLARINDAN JAKOBS'A GÖNDERME
Rafael Leao'nun golünün ardından Ismail Jakobs'un yönlendirmesiyle yapılan kutlamanın, Senegalli futbolcunun daha önce görüntülendiği anlara esprili bir gönderme olduğu değerlendirildi.
Galatasaraylı oyuncuların formalarını başlarına çekerek Jakobs'un hareketini tekrarlaması, iki olay arasındaki benzerliği ortaya koydu.
"EN AZ 2 SARI KART ÇIKMALIYDI"
A Spor yorumcusu ve eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, söz konusu sevinç ile ilgili olarak, "Buradan minimum iki sarı kartla geçilmesi gereken bir bölümdü. 7'sine de çıkarabilirsin ama o kadar da değil, insan yönetiyorsun." ifadelerini kullandı.