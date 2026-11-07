Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler karşısında Rafael Leao ile bulduğu ilk golün ardından yaptığı kutlama dikkat çekti. (Fotoğraf: AA)

TAKIM ARKADAŞLARINDAN JAKOBS'A GÖNDERME

Rafael Leao'nun golünün ardından Ismail Jakobs'un yönlendirmesiyle yapılan kutlamanın, Senegalli futbolcunun daha önce görüntülendiği anlara esprili bir gönderme olduğu değerlendirildi.

Galatasaraylı oyuncuların formalarını başlarına çekerek Jakobs'un hareketini tekrarlaması, iki olay arasındaki benzerliği ortaya koydu.

"EN AZ 2 SARI KART ÇIKMALIYDI"

A Spor yorumcusu ve eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, söz konusu sevinç ile ilgili olarak, "Buradan minimum iki sarı kartla geçilmesi gereken bir bölümdü. 7'sine de çıkarabilirsin ama o kadar da değil, insan yönetiyorsun." ifadelerini kullandı.