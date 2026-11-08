Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a "zafer" çıkarması! Aliyev'le Şuşa'da ikili zirve: Hocalı ve Hankendi de programda
Türk dünyasının ortak gururu olan Karabağ Zaferi, iki "gardaşı" kenetledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zaferin altıncı yıl dönümünde Azerbaycan’a gidiyor. Şuşa'da gardaş İlham Aliyev ile baş başa görüşme yapacak olan Erdoğan, daha sonra Hocalı ve Hankendi'yi ziyaret edecek. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan çıkarması, Ankara-Bakü hattındaki diplomatik ilişkilerin geleceği açısından kritik önem taşıyor. Erdoğan ziyaret öncesi kardeşliği pekiştirecek mesajlar verip "Türkiye ve Azerbaycan'ın evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur" demişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının ortak gururu olan Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde Azerbaycan'a gidiyor.
Erdoğan, Şuşa'da, "Gardaşım" diyerek hitap ettiği Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek. Şuşa'da Erdoğan için resmi karşılama töreni düzenlenecek.
Daha sonra Erdoğan ve Aliyev'in baş başa görüşmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın Hocalı ve Hankendi'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.
Ankara-Bakü hattındaki diplomatik ilişkilerin geleceği açısından kritik önem taşıyan ve "kardeşliği" pekiştirecek olan ziyaretin tüm detayları Takvim.com.tr'de.
CANLI ANLATIM
ÖNCE ŞUŞA SONRA HOCALI VE HANKENDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla bugün Azerbaycan’a günübirlik resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Şuşa'da Aliyev'le bir araya gelip baş başa görüşmey yapacak olan Erdoğan daha sonra Hocalı ve Hankendi'ye geçecek.
Başkan Erdoğan, Hocalı’da Soykırım Anıtı’na çelenk bırakacak ve müze ziyareti yapacak.
Daha sonra Erdoğan, Hankendi Zafer Anıtı’nı ziyaret ederek anıta çelenk bırakacak; ardından Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi’nin açılışına katılacak.
TÜRK DÜNYASININ ORTAK GURURU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü İlham Aliyev'e gönderdiği özel mektupla kutladı.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarına vurgu yapan Başkan Erdoğan, 44 günlük Vatan Muharebesi'nin ardından kazanılan zaferin bütün Türk dünyası için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın önemine dikkat çeken Erdoğan, kurtarılan bölgelerin yeniden inşa sürecinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
Erdoğan mektubunda şu ifadeleri kullandı:
"Büyük Zafer'le taçlanan Azerbaycan'ın haklı mücadelesi, bütün Türk dünyası için de gurur kaynağına dönüşmüştür. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve ihyası sürecinin hızla ilerlemesi hepimizde gurur duygusu uyandırmaktadır.
Şuşa Beyannamesi ile en üst seviyeye taşıdığımız 'Bir millet, iki devlet' anlayışına dayanan sarsılmaz dostluk ve kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle hem ikili ilişkilerimizde hem de uluslararası alanda bundan sonra da yakın iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışacağımıza tam olarak inanıyorum."
BAŞKAN ERDOĞAN: EVELALLAH AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK
Güney Kore dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur" demişti.
İki ülkenin ortak tarih, kültür ve kader etrafında birleştiğini ifade ederek şu açıklamayı yapmıştı:
"Bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür.
Başkan Erdoğan, 2020'de Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılarak Aliyev ile birlikte Azerbaycan halkının sevincine ortak olmuştu.
İki ülke arasındaki ilişkiler, 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseltilmişti. Geçen yıl Zafer Günü'nün 5'inci yıldönümünde Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine de Erdoğan katılmıştı.
Erdoğan, Karabağ'da devam eden yeniden imar ve rehabilitasyon çalışmalarına Türkiye'nin desteğinin süreceğini belirtmişti.
AZERBAYCAN 8 KASIM ZAFER GÜNÜ'NÜ KUTLUYOR
Azerbaycan, Karabağ'da 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren 44 günlük savaşın ardından elde edilen zaferin yıl dönümünü 8 Kasım'da kutluyor.
Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020'de Karabağ'ın işgalden kurtarılması için başlattığı harekat kapsamında 44 gün süren mücadelede 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyü geri aldı. Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesiyle 10 Kasım 2020'de ateşkes anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Ağdam, Laçın ve Kelbecer'in de Azerbaycan'a iade edilmesi kararlaştırıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü'nün Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle tarihini değiştirdi. Zafer Günü, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı 8 Kasım olarak belirlendi.