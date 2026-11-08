ÖNCE ŞUŞA SONRA HOCALI VE HANKENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla bugün Azerbaycan’a günübirlik resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.



Şuşa'da Aliyev'le bir araya gelip baş başa görüşmey yapacak olan Erdoğan daha sonra Hocalı ve Hankendi'ye geçecek.



Başkan Erdoğan, Hocalı’da Soykırım Anıtı’na çelenk bırakacak ve müze ziyareti yapacak.

Daha sonra Erdoğan, Hankendi Zafer Anıtı’nı ziyaret ederek anıta çelenk bırakacak; ardından Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi’nin açılışına katılacak.