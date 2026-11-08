ANKARA'DA 2 BİN KONUT

Üyelerin ilk tercihi olan Ankara'da 2 bin dairelik projenin çizim çalışmalarına başlandı. Projede inşaat çalışmalarının Mayıs 2027'de başlaması hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldığı bir televizyon canlı yayınında yaptığı açıklamada, POLSAN aracılığıyla polislerin kira öder gibi uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilmesi için çalışma başlattıklarını duyurmuştu.

Çiftçi, "Muhtemelen önümüzdeki aylarda temelini atacağız bunun. 2027 yılı itibarıyla Ankara'dan başlattığımız bu çalışmayı daha sonra İstanbul'a, İzmir'e, diğer büyük şehirlere yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

POLSAN tarafından yürütülen proje kapsamında birçok ilde konut yapılması hedefleniyor.

ÜYELERİN İSTEĞİNE GÖRE ŞEKİLLENECEK

Anket çalışmasında üyelerden daire büyüklükleri ve site konseptine ilişkin görüşler alındı. Konut projelerinde bulunması istenen sosyal donatılar da belirlendi. Güvenlik hizmeti, çocuk oyun alanları, peyzaj düzenlemeleri ve spor alanları üyelerin öne çıkan talepleri arasında yer aldı. Böylece projenin yalnızca konut ihtiyacını karşılaması değil, polis ailelerinin sosyal yaşam beklentilerine de cevap vermesi amaçlanıyor.