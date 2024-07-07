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Davinson'a 18 milyon Euro: Everton Kolombiyalı stoper için Cimbom'a teklif yaptı

İngiliz ekibi Everton, Davinson Sanchez’i gözüne kestirdi ve deneyimli stoper için transfer teklifini Galatasaray’a ulaştırdı. Cimbom’un, Kolombiyalı yıldız için gelen 18 milyon Euro öneriyi reddettiği ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
Davinson’a 18 milyon Euro: Everton Kolombiyalı stoper için Cimbom’a teklif yaptı

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Galatasaray ile başarılı bir sezonu geride bırakan Davinson Sanchez ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Premier Lig ekibi Everton, Kolombiyalı stoper için Cimbom'a transfer teklifinde bulundu.

ASLAN'DAN TEKLİFE RET
Güçlü bir kadro kurmak ve savunma hattına tartışmasız bir isim takviye etmek isteyen Merseyside ekibinin, G.Saray'a 18 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar ise 28 yaşındaki futbolcu için gelen teklifi reddetti. Cimbom, Kolombiya ile Copa America'da performansını daha da yukarıya çıkaran Sanchez'i çok cazip bir teklif gelmemesi halinde satmayacak.

SAVUNMANIN KOMUTANI
Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda önemli bir yeri olan Davinson Sanchez'in Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Ayrıca, kulüp taraflı 1 yıl da kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor. 2019 yılında 60 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Davinson Sanchez, bilindiği üzere daha önce İngiltere'de Tottenham Hotspur formasını giymişti. Sanchez, geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayla 32 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol, 2 de asist katkısı sağladı.

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