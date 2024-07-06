Son 4 maçta 2-1 üstünüz!

Milli Takımımız, Euro 2024 çeyrek finalindeki rakibi Hollanda ile yaptığı 14 maçtan 4'ünü kazandı, 6'sını kaybetti. Ay-Yıldızlı ekip, Hollanda ile oynadığı son karşılaşmada sahadan 6-1 mağlup ayrıldı. Ancak son 4 maç baz alındığında ise rakibimize galibiyet sayısında 2-1'lik üstünlük kurmayı başardık. Milliler, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yenerek en flaş galibiyetini almıştı. Burak Yılmaz'ın 'hat-trick' yaptığı maçta Ay-Yıldızlı ekibin diğer golü Hakan Çalhanoğlu'ndan gelmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN