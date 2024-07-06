Sevilla’dan Oosterwolde’ye kanca

Geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla tüm dikkatleri üstüne çeken Jayden Oosterwolde'nin talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Hollandalı futbolcuya İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla ilgi gösteriyor. Youssef En-Nesyri için yapılan görüşmelerde Sevilla'nın yöneticilerinin Fenerbahçeli kurmaylara Oosterwolde'nin transfer şartlarını sorduğu öğrenildi.

Sarı-Lacivertli yöneticilerin, Oosterwolde'nin satışının şu an için düşünülmediğini Sevilla'ya ilettiği, böyle bir durumun oluşması halinde ise 30 milyon Euro bonservis talep edeceklerini bildirdiği ortaya çıktı. 23 yaşındaki Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. 2023'ten beri Fenerbahçe'de oynayan 1.89 boyundaki futbolcu, geçen sezon 43 maçta 2 gol katkısı yaptı.



AVRUPA'DAN TAKIMLAR TAKİPTE

Stoper de oynayabilen Jayden Oosterwolde, İngiltere'den West Ham United'ın yanı sıra İtalyan ekiplerinin de yakın takibinde bulunuyor.