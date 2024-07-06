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Okay Yokuşlu sürprizi

Orta sahaya defansif özellikli bir isim bakan Beşiktaş’ın West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu’yu gündemine aldığı ve oyuncunun menajerine sözleşme şartlarını sorduğu öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:04
Okay Yokuşlu sürprizi

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Orta sahaya defansif yönü kuvvetli bir isim arayan Siyah- Beyazlılar'ın İngiltere Championchip takımlarından West Bromwich Albion'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu transfer listesine eklediği belirlendi. Siyah-Beyazlılar'ın oyuncunun menajerinden sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi. 30 yaşındaki ön liberonun da şartların oluşması halinde Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon İngiliz ekibi ile çıktığı 48 maçta 1 gol, 1 asiste imza attı. Okay'ın kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Oyuncunun menajeri ise "Beşiktaş dahil hiçbir takımla anlaşmadık. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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