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İlk 11’de mecburi değişim

Milliler, Hollanda maçının hazırlıklarını sürdürdü. Cezalı Merih, İsmail ve Orkun’un yerine Samet, Hakan ve Salih’in forma giymesi bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:04
İlk 11’de mecburi değişim

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Bu akşam tarihi maçta Hollanda ile karşılaşacak olan Milli Takımımız hazırlıklarına devam ediyor. Dün Barsinghausen'de Montella yönetiminde yapılan antrenman basına kapalı gerçekleştirildi. Bir süredir adalesindeki zorlanma nedeniyle antrenmanlara katılmayan Samet Akaydın takımla çalışmalara başladı.

Cezalı olduğu için Hollanda maçında forma giyemeyecek Orkun Kökçü ise sakatlığı nedeniyle idmanda yer almadı. Antrenmanın ilk bölümü, fitness salonunda gerçekleştirilen mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Daha sonra idman sahasına geçen oyuncular burada ısınma, pas ve taktik çalışmaları yaptı. İki gruba ayrılan oyunculardan bir bölümü taktik oyun oynarken, diğer grup ise yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi. Montella'nın cezalı Merih'in yerine Samet'i, İsmail ve Orkun'un yerine ise Hakan Çalhanoğlu ve Salih'i oynatacağı öğrenildi.

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