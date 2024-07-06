Cimbom’da Ziyech umudu

Geride bıraktığımız günlerde Galatasaray ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Hakim Ziyech ile ilgili dikkati çeken gelişmeler yaşandı. Faslı yıldızın menajerinin, Sarı-Kırmızılı yetkililerle yaptığı son görüşmede Körfez'den 7.5 milyon Euro değerinde bir teklif getirebileceğini söylediği öğrenildi. Galatasaray, tecrübeli futbolcu için gelecek cazip teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da iyi bir teklif gelmesi halinde satışına onay verdiği 31 yaşındaki yıldız, geçen sezon Galatasaray'da 23 mücadeleye çıkıp 8 gol, 4 asiste imza attı. Ziyech'in Galatasaray'da 2 milyon 850 bin Euro yıllık ücret kazanacağı ifade edilmişti.

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