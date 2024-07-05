Özkaya adaylığını açıkladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un 1 numaralı ismi Murat Özkaya, Kulüpler Birliği'nde başkanlığa aday olduğunu ifade etti. Toplantıda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise aday olmadığını paylaştı.

VAZGEÇİLMEZ OLMALIYIM

Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard hedeflerini anlattı. Pritchard, "Futbolun dili aynıdır. Takımıma maksimum katkı sağlamak istiyorum. Elbette Sivasspor'un vazgeçilmezi olmak istiyorum" dedi.

MARİN'İN ROTASI NAPOLİ

Real Madrid ile Napoli, 22 yaşındaki defans oyuncusu Rafa Marin'in transferi için her konuda el sıkıştı. Madrid ekibi, 7.5 milyon Euro değerindeki futbolcunun sözleşmesine geri satın alma maddesi koydurdu.

JOHNSON RESMİ İMZAYI ATTI

Anadolu Efes, Birleşik Amerikalı forvet Stanley Johnson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. NBA'de 8 yılda 449 karşılaşmada oynayan Johnson, maç başına 6.2 sayı, 3.1 ribaunt ve 1.5 asist ortalaması yakaladı.