Mourinho’nun beni istediğini biliyordum!

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den bonservisini satın aldığı Çağlar Söyüncü, Avusturya kampında konuştu. "Mourinho kendisini dünyaya ispatladı" diyen Söyüncü, "Leicester'da oynarken hocamız Tottenham'daydı. Karşılıklı da mücadele ettik. Beni istediğini biliyordum. Fenerbahçe'ye gelince çok mutlu oldum" ifadesini kullandı. 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağını belirten Söyüncü, "Oyuncular olarak yeni sezonda şampiyonluk istiyoruz. Yolun sonunun şampiyonluk olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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