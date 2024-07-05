İşte Portakal’ı imha planı

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın Hollanda ile oynayacağımız maça özel hazırlıklar yaptı.

PLANINI HAZIRLADI

Turnuvanın sert takımlarından biri olan ve ön alan baskısıyla bilinen Ralf Ragnick liderliğindeki Avusturya'yı mat eden ve ekibiyle birlikte çeyrek final için geniş bir analiz yapan İtalyan teknik adam, Hollanda'nın da öncelikle kanat akınlarını durdurmayı hedefliyor. Sağda Dumfries ile Bergwijn, solda ise Ake ile Gakpo'yu pasifize etmek isteyen Montella, böylece rakibin etkinliğini en aza indirmek istiyor.

BAĞLANTIYI DA KESECEK

Ayrıca Portakallar'ın orta sahadaki pas bağlantılarını gerçekleştiren isim olan Tijjani Reijnders de yine Montella'nın gözüne kestirdiği isimlerden biri durumunda. Montella, dinamik bir yıldız olan Reijnders'i de kilitleyerek, bu tehlikeyi azaltacak. Geçiş hücumlarının maçta en doğru şekilde yapılmasını oyuncularından isteyen ve uyarı da yapan Vincenzo Montella, Hollanda karşısında hızlı oyuncularımızı savunma arkasına kaçırarak gol ya da goller bulup, sonuca gitmeyi hedefleyecek