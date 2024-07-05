Cimbom’un Oğuz ısrarı

Galatasaray kadrosuna katmak istediği Oğuz Aydın için Alanyaspor ile temaslarını sürdüyor. 23 yaşındaki oyuncu için ısrarcı davrandığı ve yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi revize ettiği belirlendi. Cimbom'un yetenekli karnat oyuncusu için Alanyaspor'a yaptığı teklifi 5 milyon Euro'ya çıkardığı, 750 bin Euro da bonus olarak güncellediği belirlendi. Sarı-Kırmızılı takımın ayrıca bu transferde Halil Dervişoğlu'nu da kullanabileceği beliritiliyor. Ajax ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği genç yıldız için en iyi teklifin Galatasaray'dan geldiği de gelen haberler arasında.