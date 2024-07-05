B planı Salih Özcan

Hem Fenerbahçe hem de Milli Takım forması altında harika performanslar sergileyen İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin büyük ilgisini çekiyor. Sarı-Lacivertliler, Ligue 1 ekibi Marsilya'dan geçtiğimiz günlerde gelen 10 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti. Ancak yönetim, İsmail Yüksek'in ayrılık ihtimaline karşın B planını yaptı.

YÖNETİMİN HEDEFİ İSMAİL'İ TUTMAK!

Fenerbahçe eğer yıldız futbolcuyu satarsa, Borussia Dortmund formasını giyen bir başka milli oyuncu Salih Özcan'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. Alman ekibindeki geleceği belirsiz olan Salih için 10 milyon Euro bonservis bedeli istendiğine dair haberler geçtiğimiz günlerde gazetelere yansımıştı. Eğer Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği Salih Özcan konusunda sıkıntı yaşarsa, Okay Yokuşlu'nun isminin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak Sarı-Lacivertliler ana hedef olarak takımın kilit isimlerinden İsmail Yüksek'i kadroda tutmak istiyor.