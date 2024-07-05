Avusturya’yı Türk yüreğiyle yendik

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'dan Corriere dello Sport'a konuştu. Montella, "Türk halkını mutlu etmek gurur verici. 6-1'lik Avusturya yenilgisi, bu leke, bana da ağır geliyordu. Oyuncular da benim gibi aynı sorumluluğu hissediyor. Avusturya'yı yenmemizi sağlayan da Türk yüreğidir" dedi. Sadece Mert Günok, Kenan Yıldız ve Arda Güler değil, tüm takımdan memnun olduğunu belirten İtalyan teknik adam, Hollanda sınavı için ise "Futbolda her şey mümkün. Bu turnuvada çok daha fazlası da mümkün diyebilirim. Ancak; Hollanda'ya karşı dikkatli olmalıyız. Gerginlik bizi kandırabilir. Zorlu olacak ama bir üst turu hedefleyeceğiz" diye konuştu.

ATALARI SANKİ TÜRK GİBİ!

Vincenzo Montella'nın yardımcısı Daniele Russo, "Aşamayacağımız hiçbir engel yok. Hollanda'yı eleyeceğimize yürekten inanıyoruz. Montella ile 15 yıldır beraberiz. Hocamız Montella'nın sanki ataları Türk. Öyle bir bağlılığı var. Bu da başarıyı getiriyor" şeklinde konuştu.

MONTELLA'NIN HÜCUM GÜCÜ BÜTÜN TAKIM

Hollanda ile çeyrek finalde karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te en golcü üçüncü takım durumunda bulunuyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekibin 4 maçta kaydettiği 7 gole, 6 farklı oyuncu imza attı. Millilerimizin çeyrek finale gelene kadar oynadığı maçlarda gollerini Merih Demiral (2), Mert Müldür, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun kaydetti. Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 3 galibiyet alan milliler, EURO 2024 öncesinde oynadığı 8 maçta 11 golün 9'unu farklı oyuncularla bulmuştu.