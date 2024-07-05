Attila Szalai’de yönetim sorunu

Trabzonspor stoper bölgesine Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Attila Szalai'yi transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmış ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştı. Hoffenheim'e kiralama teklifi yapan ve olumlu geri dönüş alan Trabzonspor, imzaların atılmasını beklerken şok bir gelişme yaşandı. Hoffenheim Başkanı Kristian Baumgartner geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Szalai transferinde kararı yeni yönetimin vereceği ifade edildi. Fırtına oyuncu için temaslarını sürdürüyor.

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