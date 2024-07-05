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Ansu Fati harekatı

Sport gazetesinden Lluis Miguelsanz’ın haberine göre Mario Branco, Barcelona’daki mevkidaşı Deco ve Ansu Fati’nin menajeri Jorge Mendes’le bir araya geldi. Fenerbahçe, genç yıldızı kiralamak için teklifini iletti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 07:01
Ansu Fati harekatı

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Sol kanadı çok süratli bir futbolcuyla takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanya'nın en önemli yayın organlarından biri olan ve Barcelona kulübüne yakınlığı ile bilinen Sport gazetesinin haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Ansu Fati'nin transferi için harekete geçti.

JOSE MOURINHO DA DEVREYE GİRİYOR
Sportif direktör Mario Branco'nun Katalan kulübündeki mevkidaşı olan Deco ve genç futbolcunun menajeri Jorge Mendes'le bir araya geldiğini yazan gazeteci Lluis Miguelsanz, "Fenerbahçe, Fati'yi 1 sezonluğuna kiralamak istiyor. Türk kulübü ayrıca 1 yıllık maaşın tamamını da ödemeyi kabul ediyor" ifadesini kullandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da çok yakın arkadaşı olan Jorge Mendes'le konuşarak transferin bitirilmesi yönünde girişimlerde bulunacağı da vurgulandı.

SON DÖNEMDE BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ YAŞIYOR
Henüz 17 yaşında Barcelona formasını giymeye başlayan ve Messi'nin gidişi sonrası 10 numaralı formayı sırtına geçiren Ansu Fati son dönemde büyük bir düşüş yaşadı. Geçen sezon Premier Lig ekibi Brighton'a kiralanan ve 19 maçta 2 gol atabilen 21 yaşındaki futbolcunun şu anda Barcelona'daki durumu da belirsiz. Sevilla'nın da transfer etmek istediği Fati'yle ilgili kesin kararın yapılacak kamp sonrası Hansi Flick'in vereceği belirtiliyor.

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