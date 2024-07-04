Teste tabi tutuldular

Samsunspor'da kuvvet ve anatomik testlerden geçen oyuncuların, kas gruplarının kuvveti, esnekliği ve dayanıklılığı ölçülüyor. Anatomik değerlendirmeleri de yapılan futbolcuların sakatlık riskleri tespit ediliyor.

UYUMLU İSİMLER ALACAĞIZ

1. Lig ekiplerinden Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, "Buraya uyum sağlayacak oyuncuları transfer etmeliyiz. Yani, organizasyonları algılama anlamında ve atletik yapılı oyuncular"diye konuştu.

BENHUR ÇOK SABIRSIZ

Çaykur Rizesporlu Benhur Keser, "Fenerbahçe maçında ağır bir sakatlık yaşadım. Yurt dışında iyi bir tedavi süreci geçirdim. Şimdi döndüm. Takımıma bir an önce katılmak için sabırsızlanıyorum." açıklamasını yaptı.