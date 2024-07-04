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Tarihi fırsat kapıda!

Leipzig’de dize getirdiğimiz Avusturya’nın grupta 3-2 yendiği Hollanda ile çeyrek finalde karşılaşacak olan Bizim Çocuklar turu geçmesi halinde yarı finalde, eleştiri oklarının hedefindeki İngiltere ye da turnuvanın flaş ekibi İsviçre’ye rakip olacak. Ortaya çıkan bu tablo herkesi heyecanlandırıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
Tarihi fırsat kapıda!

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Tarihi maçta Avusturya'yı yenerek Euro 2024'te çeyrek finale yükselen Milli Takımımız gözünü daha da yükseklere dikti. 3. kez son 8 takım arasına kalan Ay-Yıldızlılar artık Hollanda maçına odaklanmış durumda. Euro 2008'deki en büyük başarısını yani yarı finali tekrarlamak isteyen Bizim Çocuklar'ın Euro 2024 yolu aslında herkes daha fazla için hayal kurdurtuyor.

PORTAKAL ESKİ GÜCÜNDEN UZAKTA
Turnuva ağacının sağ tarafında yer alan Milli Takımımız, Leipzig'de dize getirdiğimiz Avusturya'nın grupta 3-2 yendiği Hollanda ile çeyrek finalde karşılaşacak. Romanya önünde gösterişli bir galibiyet alsa da eski gücünden uzak olan Portakallar özellikle savunmadaki sıkıntıları ile dikkat çekiyor. Eğer Ay-Yıldızlılar yarı finale yükselirse, eleştiri oklarının hedefindeki İngiltere ye da turnuvanın flaş ekibi İsviçre'ye rakip olacak.

İNGİLİZLER BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Şampiyona boyunca oynadığı kötü futbolla tepki çeken İngilizler son 16 turunda Slovakya'yı uzatmalarda büyük bir güçlükle eleyebilmişti. Futbol otoritelerinin önemli bir kısmı bu turun favorisi olarak İsviçre'yi gösteriyor. EURO 2024 yolunda ortaya çıkan bu tablo "final" için herkese "Neden olmasın" dedirtiyor. Turnuvanın diğer iki çeyrek final maçında ise Almanya ile İspanya ve Fransa ile Belçika mücadele edecek.

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