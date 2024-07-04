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Milliler’den dev yükseliş

Avusturya zaferi ile Euro 2024'te en iyi 8 takım arasına giren Milli Takımımız çok önemli bir yükselişe de imza attı. Turnuvaya girerken FIFA sıralamasında 40. basamakta bulunan Ay-Yıldızlılar gruplarda 2, son 16 turunda da 1 galibiyet alarak 26. sıraya yerleşti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
Milliler’den dev yükseliş

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Avusturya zaferi ile Euro 2024'te en iyi 8 takım arasına giren Milli Takımımız çok önemli bir yükselişe de imza attı. Turnuvaya girerken FIFA sıralamasında 40. basamakta bulunan Ay-Yıldızlılar gruplarda 2, son 16 turunda da 1 galibiyet alarak 26. sıraya yerleşti. Gürcistan galibiyetinden 12, Çekya galibiyetinden 17, Avusturya galibiyetinden ise 20 puan alan Milliler, Portekiz'e kaybederek 10 puan yitirdi. Bizim Çocuklar eğer Hollanda'yı da eler ve adını yarı finale yazdırırsa çok büyük bir ihtimalle ilk 20 içinde kendisine yer bulacak.

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