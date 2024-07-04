Hollanda’dan da rövanşı alacağız!

Milli futbolcular Orkun Kökcü ve Okay Yokuşlu dün açıklamalarda bulundu. Benfica'da forma giyen Orkun Kökcü Hollanda maçıyla ilgili, "Cezam nedeniyle oynayamayacağım ama ben onlara güveniyorum. Amsterdam'da kaybettiğimiz maçta oynamıştım, o hissi asla unutmayacağım, rövanşı almak istiyordum ne yazık ki oynayamıyorum. Takım arkadaşlarıma, ağabeylerime güveniyorum. Avusturya gibi Hollanda'ya karşı da rövanşı alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.West Bromwich forması giyen Okay ise,"Kolay bir maç olmayacak, ne kadar zor olursa da o kadar coşkulu kutlayacağız. Hayallerimiz var ama ayaklarımızın da yere sağlam basması gerek" dedi.

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