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Güler icat ediyor Demirel infaz ediyor

Milli Takım’ın Avusturya zaferi dış basında geniş yankı uyandırdı. İspanyol Marca gazetesi, “Güler icat ediyor, Demiral infaz ediyor, Günok kurtarıyor” ifadesini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
Güler icat ediyor Demirel infaz ediyor

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Milliler'in EURO 2024'teki yürüyüşü Avrupa basınında manşetlerde yer aldı. İşte öne çıkan başlıklar: Kronen Zeitung: Avusturya'nun 'Yaz Gecesi Rüyası'na Türkiye son verdi. Heute: Türkiye, Avusturya'nın kalbini kırdı. Times Sport: Merih Demiral'in, Mert Günok'un, meşalelerini, tutkularını ve gürültülerini getiren binlerce Türkiye taraftarının anısına uzun süre hatırlanacak bir gece. The Sun: Merih Demiral, Ralf Rangnick'i attığı 2 golle sersemletti. Marca: Güler icat ediyor, Demiral infaz ediyor, Günok kurtarıyor. Ve Türkiye hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor. AS: Arda Güler gezegendeki tüm haber bültenlerini değiştirmek istedi: Orta sahadan denediği çılgınlığa bakın. L'Equipe: Türk sürprizi! Türkiye, Avusturya'yı şaşırttı. Bild: Türkiye, Avusturya'yı yenerek çeyrek finale kaldı. Arda ve Merih olağanüstüydü. AD: Merih Demiral'ın rüya gecesinin sonucu: 2-1. La Gazzetta dello Sport: Merih Demiral abarttı, Avusturya'yı ikiye katladı.

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