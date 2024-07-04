Fener’den Milik hamlesi

Transferde henüz beklenen adımları atamayan Fenerbahçe özellikle forvet arayışlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a gidişi sonrası hücum bölgesine iki tane 9 numara transfer etmek için kolları sıvayan yönetim rotayı İtalya'ya kırdı.

7.3 MİLYON EURO ÖDENDİ

Sarı-acivertliler, Juventus formasını giyen Arkadiusz Milik'i gündemine aldı. Yönetimin hem İtalyan kulübü hem de Polonyalı forvetin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başında 7.3 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Juventus'a transfer olan ve Çizme ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan Milik sakatlığı nedeniyle Polonya'nın EURO 2024 kadrosunda yer almamıştı. Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu alternatif forvet olarak kadroya katmayı düşündüğü, listedeki diğer isim olan Ayoub El- Kaabi için de pazarlıkların sürdüğü belirlendi.

4 GOL KAYDETTİ

Augsburg, Leverkusen, Ajax ve Napoli formalarını da giyen Arkadiusz Milik profesyonel kariyerinde 402 maçta 161 gol atıp 39 asist yaptı. Geçen sezon Serie A'da 32 maçta 4 kez ağları havalandırıp 1 asist yapan Milik'in Polonya ile de 73 maçta 17 golü var.

SAKATLIK GEÇMİŞİ SIKINTILI

2016 yılında 32 milyon Euro karşılığında Ajax'tan Napoli'ye transfer olan Milik sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen çizgiye ulaşamadı. Geçen sezon 3 farklı sakatlık nedeniyle 9 maç kaçıran Polonyalı yıldız 2017'de dizinden ciddi bir operasyon geçirmişti.