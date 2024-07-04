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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Takıma tebrik telefonu

Avusturya zaferi sonrası soyunma odasına tebrik telefonu açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tüm takımı tebrik ediyorum. Bütün futbolcularımızın gözlerinden öpüyorum” ifadesini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan A Milli Takıma tebrik telefonu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan EURO 2024'te son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Milli Takımımızı telefonla arayarak tebrik etti.

İLK TEBRIK MONTELLA'YA
Erdoğan, maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve millî futbolcularımız Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz'la konuştu. İlk olarak Montella ile görüşen ve İtalyanca teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelemiyorum çünkü birçok burada devlet işleri var. Ama adım adım takip ediyorum. Bugün de bütün heyecanımla yanınızdaydım. Bütün gönlümle sizleri kucaklıyorum." ifadelerini kullandı. Arda Güler'i performansı için kutlayan Erdoğan, "İki korner de muhteşemdi. Adeta Merih'e al da at dedin. Merih de gerçekten kornerlerin hakkını verdi, aldı attı. Seni gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.

SENDEN GOL BEKLERDIM!
Barış Alper Yılmaz'la da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hemşehrim olarak senden ayrıca gol bekledim. Golü atsaydın çok daha muhteşem olacaktı." dedi. Millî futbolcumuz da, "İnşallah bir dahaki maçta atarım Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin sonunda, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Bütün futbolcularımızın gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

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