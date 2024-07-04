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%6'lık mucize

Milli Takım’ın başarılı kalecisi son dakikada inanılmaz bir kurtarışa imza attı.P ozisyonun gol olma olasığı yüzde 94 olarak ölçülürken Mert yüzde 6’lık senaryoyu gerçekleştirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
%6’lık mucize

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Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok A Milli Takım performasnsıyla alkış toplamaya devam ediyor. Deneyimli eldiven, Avusturya maçının son dakikasında Baumgartner'in yaptığı kafa vuruşundaki refleksiyle hem maça damga vurdu hem de Milli Takım'ın çeyrek finale yükselmesini sağladı. X platformundaki 'xG Philosophy' adlı hesaptan paylaşılan bir veri, Mert Günok'un kurtarışının zorluk derecesini ortaya koydu. Paylaşıma göre, Baumgartner'ın kafa vuruşunda, Avusturya'nın beraberliği yakalama ihtimali yüzde 94 olarak hesaplanırken, milli kalecinin golü kurtarma ihtimali ise yüzde 6 olarak ölçüldü. İnanılmaz bir kurtarışa imza atan tecrübeli eldivene dış basın da kayıtsız kalmadı. Actu Foot/Fransa: "Mert Günok'un tarihe geçecek kurtarışı!" derken, FOX/ABD: "Ne kurtarış ama! Mert Günok'tan büyük kurtarış!" ve BBC/İngiltere de "Mert Günok ne kurtarış yaptı ama! Christoph Baumgartner'in yüz ifadesi her şeyi anlatıyor" ifadelerini kullandı.

KALEDE GORDON BANKS VARDI!
Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick de maçın ardından Mert'in yaptığı kurtarışla ilgili "Beraberlik için yeterli süremiz vardı ama Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks olduğu için bu çok zordu" ifadeleriyle Mert'e övgüler yağdırdı.

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