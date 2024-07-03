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Trabzonspor'dan çifte hamle

Trabzonspor'un transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken iki yeni isim gündeme geldi. Bordo- Mavililer, Fenerbahçe'nin eski stoperi Attila Szalai ve geçen sezonki gözdesi Tim-Jabol Folcarelli'yi bitirmek istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
Trabzonspor’dan çifte hamle

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Trabzonspor'un transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken iki yeni isim gündeme geldi. Bordo- Mavililer, Fenerbahçe'nin eski stoperi Attila Szalai ve geçen sezonki gözdesi Tim-Jabol Folcarelli'yi bitirmek istiyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ
Karadeniz ekibinin, Macar futbolcu Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirlendi. 14 milyon Euro bedelle Hoffenheim'a giden futbolcunun, Trabzonspor'a sıcak baktığı, kulüpler arasındaki görüşmelerin de olumlu geçtiği öğrenildi. Yakın zamanda bu transferin sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

FOLCARELLI YENİDEN
Trabzonspor, orta sahaya da Ajaccio'dan Tim-Jabol Folcarelli'yi aldı. Fırtına'nın, 24 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle almak için temaslara başladığı belirtildi.

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