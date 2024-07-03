İhtiyacı olana BES’ten para çekme imkanı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kısmi para çekme imkanı hayata geçirildi. Artık birikim sahipleri, nakit ihtiyaçlarını BES'ten çıkmadan karşılayabilecek. Evlilik, konut alımı ve doğal afet durumlarında kişilerin kazanılmış hakları korunarak BES'teki birikimlerinden maksimum yüzde 50 oranında kısmi çekiş yapılabilecek.

KİMLER YARARLANACAK? HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

- Katılımcılar evlilik, konut ve doğal afet için sadece bir kez ödeme alabiliyor. Doğal afet durumunda kısmen ödeme için tarih ve miktar şartına bakılmıyor.



- Kısmen ödeme için ilk başvuru sistemdeki 5'inci yıldan itibaren ve aylık asgari ücretin en az 5 katı (mevcut asgari ücrete göre 100 bin 12 lira 50 kuruş) ödeme gerçekleştirilmesi halinde yapılabiliyor.



- Katılımcı evlilik için kısmi çekim yaparsa, konut için kısmen ödemeyi en az 5 yıl sonra ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme yaptığı takdirde alabiliyor. Konut için ödeme alınırsa, evlilik için de aynı şartlar geçerli oluyor.



- Birden fazla BES sözleşmesi bulunanlar için sadece bir başvuru hakkı tanınıyor.

NEREYE BAŞVURULACAK?

Katılımcılar, sözleşmesi bulunan emeklilik şirketleri ile iletişime geçerek başvuruda bulunabilecek.



HANGİ BELGELER TALEP EDİLİYOR?

Konut alımı için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan web tapu ile üretilen doğrulama kodunun bulunduğu tapu belgesi nüshası sunulacak. Evlilik hali için e-Devlet sistemi ile üretilen ve üzerinde doğrulama kodu bulunan nüfus kayıt örneği, doğal afet hali için doğal afetin gerçekleşmesine müteakip SEDDK tarafından duyurulan belge ibraz edilecek. Konut alımı ya da evlilik birikimi çektikten sonra gerçekleşecekse ilgili belgenin iki ay içinde firmaya iletilmesi gerekecek. Evlilik ya da konut alımı başvuru tarihinden önce gerçekleşmişse iki ay öncesine kadar bu belgeler geçerli olacak.



TALEP NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

Emeklilik şirketleri kısmen ödeme başvurusunun kabul veya ret sonucunu talep formunun ulaştığı tarihten itibaren üç iş günü içinde elektronik iletişim araçlarıyla katılımcıya bildirecek.



İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMAZSA NE OLACAK?

Başvurularda, kısmen ödeme hallerinin oluşmaması veya 2 ay içinde gerekli belgelerin sunulmaması halinde kısmen ödeme hakkı kullanılmış sayılacak ve ödenen tutarın yüzde 30'u devlet katkısı hesabından düşülecek.



TAAHHÜTNAME YERİNE GETİRİLMEZSE NE YAPILACAK?

Katılımcı BES sözleşmesini, 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde emeklilik, vefat veya maluliyet dışında sonlandırması durumunda, kısmen ödeme kapsamında aldığı devlet katkısı tutarı faiziyle tahsil edilecek.

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