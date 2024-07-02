Son aday Mangala: 8 numara arayan Galatasaray rotasını Ada’ya çevirdi

Galatasaray yoğun bir şekilde transfer çalışmalarını sürdürüyor. 8 numara transferi yapması beklenen Sarı-Kırmızılı takımın gündemine gelen son isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Orel Mangala oldu. Aslan'ın Belçikalı orta saha oyuncusunun menajeriyle kısa süre içerisinde temas kuracağı ve durumu hakkında bilgi alacağı ifade ediliyor.

Yönetimin şartların oluşması halinde 26 yaşındaki yıldız oyuncu için Ada ekibine teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fransız ekibi Lyon'da kiralık olarak geçiren yıldız futbolcu çıktığı 12 maçta 2 gol kaydetti. Yetenekli orta saha oyuncusunun İngiliz ekibiyle olan kontratı 2026 yılında sona erecek. Galatasaray'ın yakından ilgilendiği oyuncuya 20 milyon Euro değer biçiliyor.