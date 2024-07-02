Memura-emekliye enflasyon zammı

Milyonlarca kişi Temmuz zammı için nefeslerini tuttu. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yarın açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon oranı memurların, emeklilerin artışını ortaya koyacak. İlk 6 aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı zam oranı olacak. Yine ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı memurların ve memur emeklilerinin yüzde 10'luk Temmuz zammına eklenecek farkı gösterecek.

ANKETTEN NE ÇIKTI?

Haziran ayı enflasyonu için yeni bir tahmin geldi. AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketinin sonuçları açıklandı. Buna göre, ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1.90, en yüksek yüzde 3.00 aralığında yer aldı.

MEMURA EN AZ 39.452 TL

Eğer Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.28 olursa, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.52 çıkacak. Bu orana göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 25.52 çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 9.15'e, Temmuz ayı zam oranı da yüzde 20.06'ya ulaşacak. Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 32 bin 860 liradan 39 bin 452 liraya, memur emeklilerinde 14 bin 741 liradan 17 bin 698 liraya çıkacak.

TAHMİNLERE GÖRE ZAM ARALIĞI

Haziran ayı enflasyon oranına ilişkin tek tahmin bu değil. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25.52 ile yüzde 26.61 arasında bekleniyor. Yine bu tahminlere göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 9.15-9.57, Temmuz zammı da yüzde 20.06-yüzde 21.11 aralığında hesaplanıyor.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Zam oranını yarın öğrenecek memurlara 15 Temmuz'da yeni maaşları yatırılacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını hesabında görecek. Ödemelerini aylık alan memur emeklileri ise 1-5 Temmuz arasında maaşlarını zam yansıtılmadan alıyor. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde Çalışma Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihte hesaplara yatırılacak. Maaşını 3 aylık alan memur emeklilerine de aynı tarihlerde aylık dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı ödenecek.

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