Hedef 16 yıl sonra ilki başarmak

Tarihinde ilk kez grup lideri olarak bir büyük turnuvaya gelen Milli Takımımız bu akşam tarihi bir sınava çıkacak. Ay-Yıldızlılar eğer Lepzig'deki mücadelede Avusturya'yı elerse 2008'den sonra ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak. Milliler, 2008'teki turnuvada yarı finale kadar yükselmiş ancak dramatik bir şekilde Almanya'ya kaybetmişti.

Bu akşam Avusturya önünde zafer yaşamamız halinde büyük turnuvalarda 4. kez son 8 takım arasına kalacağız. Milli Takımımız 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008'de yarı finale kadar yükselirken, EURO 2000'de ise çeyrek finale çıkma başarısını göstermişti.