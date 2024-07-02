Bronckhorst sahaya indi

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile başladı. Nevzat Demir Tesislerinde topbaşı yapan Kartal, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi. Hollandalı çalıştırıcı, idman öncesi futbolcularla tanıştı. Antrenmanda yeni transfer Paulista da yer aldı.



TOPLU POZ VERDİLER

Siyah-Beyazlı futbolcular ve teknik heyet, yeni sezon öncesinde toplu bir fotoğraf çektirdi. Nevzat Demir Tesisleri'nde sezonu açan Beşiktaş, antrenmanını yöneticilerin de takip etmesi dikkat çekti.

UMUT MERAŞ EYÜP'E GİTTİ

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Umut Meraş, Eyüpspor ile anlaştı. Meraş, "Beşiktaş her zaman kalbimde olacak" şeklinde bir paylaşım yaptı.