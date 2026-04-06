Manchester City forması giyen Bernardo Silva'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı. 31 yaşındaki Portekizli futbolcu, kariyerine yeni bir kulüpte devam etmeye hazırlanırken, transfer sürecini hızlandırmak istiyor. Deneyimli oyuncunun, 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesinde yeni takımını belirlemeyi hedeflediği belirtildi.
AVRUPA VE DİĞER LİGLERDEN YOĞUN İLGİ
Bernardo Silva'ya Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisi bulunuyor. Juventus, Benfica ve Barcelona oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ekipler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin de transfer için devrede olduğu ifade edildi.
GALATASARAY'DAN ERKEN HAMLE PLANI
Galatasaray'ın, Bernardo Silva transferi için erken hamle yapmayı planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, oyuncunun ayrılık kararının netleşmesinin ardından temaslara başlamayı hedeflediği aktarıldı. Kulüp, daha önce Leroy Sané transferinde izlediği yönteme benzer bir stratejiyle süreci ilerletmek istiyor.
Galatasaray yönetimi, ligler devam ederken oyuncuyla anlaşma zemini arayacak ve cazip bir teklif sunmayı planlıyor. Bernardo Silva'nın ise ailesi ve menajeriyle birlikte kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.
Bu sezon Manchester City formasıyla 43 maçta görev alan Bernardo Silva, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun yeni kulübüyle ilgili kararını Dünya Kupası öncesinde netleştirmesi planlanıyor.