Son anda hayat buldu

EURO 2024'te müthiş bir maç geride kaldı. 2020'de final oynayan ancak bu turnuvada çok eleştirilen İngiltere, Slovakya ile karşılaştı.

İSVİÇRE İLE EŞLEŞTİ

Slovakya 25. dakikada Ivan Schranz'ın golüyle öne geçti: 0-1. 90+5'e kadar isabetli şut çekemeyen İngiltere'de sahneye Jude Bellingham çıktı. 20 yaşındaki futbolcu, müthiş bir rövaşata atarak maçı uzatmalara taşıdı: 1-1. Uzatmaların ilk dakikasında ceza sahasında Harry Kane kafayı vurdu: 2-1. İngilizler çeyrek finalde İsviçre ile eşleşti. Maç 6 Temmuz'da oynanacak.

MELER MÜTHİŞTİ

Dev maçı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. 37 yaşındaki hakem, kusursuz bir maç yönetti. Meler 8 kez sarı kartına başvurdu.