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Son anda hayat buldu

Slovakya 25’te Schranz’ın golüyle öne geçti. 90+5’te Bellingham müthiş bir rövaşatayla dengeyi getirdi. 91’de Kane turu aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 07:00
Son anda hayat buldu

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EURO 2024'te müthiş bir maç geride kaldı. 2020'de final oynayan ancak bu turnuvada çok eleştirilen İngiltere, Slovakya ile karşılaştı.

İSVİÇRE İLE EŞLEŞTİ
Slovakya 25. dakikada Ivan Schranz'ın golüyle öne geçti: 0-1. 90+5'e kadar isabetli şut çekemeyen İngiltere'de sahneye Jude Bellingham çıktı. 20 yaşındaki futbolcu, müthiş bir rövaşata atarak maçı uzatmalara taşıdı: 1-1. Uzatmaların ilk dakikasında ceza sahasında Harry Kane kafayı vurdu: 2-1. İngilizler çeyrek finalde İsviçre ile eşleşti. Maç 6 Temmuz'da oynanacak.

MELER MÜTHİŞTİ
Dev maçı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. 37 yaşındaki hakem, kusursuz bir maç yönetti. Meler 8 kez sarı kartına başvurdu.

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