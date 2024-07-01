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Milyonlara zam haftası

Bu hafta açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca vatandaşın yılın ikinci yarısı için yeni aylıkları da belli olacak. Emekliler, memurlar, sosyal yardım alanlar zam oranlarını öğrenecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 07:00
Milyonlara zam haftası

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Yılın ikinci zam dönemi için artık son iki güne girildi. 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak. Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmiş olacak. İşçiler için de kıdem tazminatı tavanı belirlenecek. 5 aylık enflasyonun yüzde 22.72 olmasının ardından 6 aylık oranın yüzde 25.8 çıkması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
Sayıları 10 milyonun üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor. Bu yılın ikinci zammı için de 6 aylık enflasyon oranı geçerli olacak. Buna göre yüzde 25-26 bandında bir enflasyon artışı söz konusu. Refah payı kararı çıkarsa oran artacak.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ
Memurlar ve memur emeklileri de her yıl Ocak ve Temmuz'da toplu sözleşmeden kaynaklı zamlarını alıyor. Bu yıl Ocak ayında yüzde 15 zam alan memurlar ve memur emeklileri Temmuz'da ise yüzde 10 toplu sözleşme artışı alacak. Bunun dışında yüzde 15'lik Ocak toplu sözleşme artışının üzerinde oluşacak oran memurlar ve memur emeklilerinin zamlarına eklenecek. Buna göre de Temmuz'da yüzde 20-21 bandında bir artış bekleniyor. Zam eşitlemesi ya da refah payı olursa oran değişecek.

SOSYAL YARDIMLAR
Ocak ve Temmuz aylarında sosyal yardım alanların maaşları da artacak. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, hasta destekleri ve Sosyal Ekonomik Destekler memurlara yapılan zam oranında artacak.

DUL VE YETİM MAAŞLARI
Zam dönemlerinde emekliler ile birlikte ölüm maaşı alan dul ve yetimlerin ödemeleri de artıyor. Vefat eden sigortalı SSK ve Bağ- Kur7lu ise 6 aylık enflasyon oranında, memur ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranında artışlar dul ve yetim maaşlarına eklenecek.

İŞÇİLERE TAZMİNAT
Ocak ve Temmuz aylarında ayrıca kıdem tazminatı tavanı da yeniden belirleniyor. Kıdem tazminatında yıllık ödemelerin miktarı memur zamları oranında artırılıyor. Bu yıl da yine Temmuz ayı itibariyle kıdem tazminatı tavanı memur zammı kadar artırıldığında 42 bin lirayı bulacak.

TABAN MAAŞ NE OLUR
Bir süredir uygulanan taban maaş ile ilgili de artış beklentisi bulunuyor. Ocak'ta 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılan taban maaşın da artırılması gündemde. Burada enflasyonun baz alınması bekleniyor. Buna göre de 12 bin-15 bin bandında yeni bir taban maaş belirlenebilir.

REFAH PAYI VAR MI
Enflasyon artışlarının üzerine bir süredir hükümet refah payı ekliyor. Son olarak Ocak'ta 11.68 puan eklenmişti. Bu dönemde de benzer bir refah payı bekleniyor. Bunun için 3 Temmuz sonrası karar alınması lazım. Ayrıca refah payı uygulamasının yasal düzenleme ile çıkması gerekiyor.

1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerinin zamsız maaş dönemi

- 3 TEMMUZ: Enflasyon oranları belli olacak

- 17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş * 25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANIYOR
Emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

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