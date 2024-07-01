Kampın yıldızı Emre Mor!

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeye çalışırken, sürpriz bir isim dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz sezon devre arasında Karagümrük'te kiralık olarak forma giydikten sonra Sarı-Lacivertli takıma geri dönen Emre Mor gösterdiği performansla Mourinho'nun büyük beğenisini kazandı. Yıldız futbolcunun hem idmanlarda hem de Petrolul'le oynanan hazırlık maçında gösterdiği performansla Portekizli hocadan tam not aldığı belirlendi. Mourinho'nun futbolcularından özellikle oyunu hızlandırmaları gerektiğini söylediği, Emre Mor'un da bu konuda büyük bir fark yarattığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun bu performansının sürmesi durumunda yeni sezon planlamasında kesin olarak yer alması bekleniyor.

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