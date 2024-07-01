İtalya’dan Zeki iddiası

Sağ bek mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray ile ilgili İtalya'dan bir iddia ortaya atıldı. Çizme'den Corriere dello Sport'taki habere göre; Cimbom, ocak ayında da gündeme gelen Zeki Çelik'e olan ilgisini yeniledi. Roma'nın satışına sıcak baktığı Çelik için Sarı-Kırmızılılar'ın EURO 2024 sonrasında temaslarını hızlandıracağı belirtildi. Ayrıca haberin detayında Zeki Çelik'in Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. Zeki, geçen sezon 17'si lig olmak üzere Roma formasıyla çıktığı 29 maçta 2 asist yaptı. 6 milyon Euro değer biçilen Zeki Çelik'in Roma Kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

29 GOLE ETKİ ETTİ

Kariyerinde 310 maça çıkan milli futbolcu Zeki Çelik, 11 gol atarken 18 de asist yaptı ve 29 gole etki etti. Çelik, milli formayla da 47 maçta 2 gol üretti.