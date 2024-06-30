Onuachu’da ikna turu

Trabzonspor'da forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, camianın, yönetimin ve teknik heyetin aklındaki ilk isim Paul Onuachu. Bordo-Mavililer'de Onuachu için yeni bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızı kiralamak isteyen Fırtına, şu ana kadar Southampton'dan beklenen dönüşü alamadı ve bu engel aşılamadı. Yönetim bunun üzerine işin içine satın alma opsiyonunu da soktu. Southampton'un bu teklife daha olumlu bakması bekleniyor. Transfer için istekli olan ve sosyal medyada bu yönde paylaşımlar yapan Onuachu da kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Geçen sezon Bordo-Mavili formayla 26 maça çıka

30 yaşındaki Onuachu, 17 gol atarken, 4 de asist katkısı sağlamayı başardı.

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