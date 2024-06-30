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Mert Müldür’ü Ajax izliyor

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Mert Müldür, EURO 2024'teki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Hollanda Ligi'nin dev kulüplerinden Ajax'ın yıldız oyuncuyu adım adım takip ettiği ve turnuva sonrasında Fenerbahçe ile temasa geçeceği iddia edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Mert Müldür’ü Ajax izliyor

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A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Mert Müldür, EURO 2024'teki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Hollanda Ligi'nin dev kulüplerinden Ajax'ın yıldız oyuncuyu adım adım takip ettiği ve turnuva sonrasında Fenerbahçe ile temasa geçeceği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Mert Müldür, EURO 2024'te Gürcistan ile oynanan maçta muhteşem bir gole imza atmış, dünyanın önde gelen medya kuruluşları da bu gole şapka çıkarmıştı. 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında bitiyor.

2 MAÇTA FORMA GİYDİ
EURO 2024'te Gürcistan ve Çekya maçlarına ilk'de başlayan Mert Müldür, Portekiz maçında ise süre alamadı. 25 yaşındaki yıldızın turnuvada 1 golü var.

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