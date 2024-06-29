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Kenan Yıldız Avusturya maçı öncesinde açıklamalar yaptı

Avusturya maçı ve EURO 2024 için konuşan Kenan Yıldız, “Çocukluk hayalini yaşıyoruz. Avusturya’yı elemek ve yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
Kenan Yıldız Avusturya maçı öncesinde açıklamalar yaptı

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Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, EURO 2024'te Avusturya ile oynayacağımız son 16 turu maçı ve turnuvadaki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

KAZANMAYI ÇOK İSTİYORUZ
16 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıktıkları için mutlu olduklarını belirten milli futbolcumuz, "Çocukluk hayalini yaşıyorum. Saha içinde zorlandığımız anlar olduğunu düşünmüyorum. Son grupta başarılı şekilde çıktığımızda 3 yaşındaydım. Bu şekilde devam etmek ve kazanmak istiyoruz. Avusturya'ya karşı mağlubiyet yaşadık. Bu bize motivasyon veriyor. Maçı kazanıp, yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. Bunu çok istiyoruz" açıklaması yaptı.

ÜSTÜMDE BASKI HİSSETMİYORUM
Portekiz maçında ilk 11'de olmadığının hatırlatılması üzerine başarılı futbolcu, "Ben ve Arda'nın olmaması hocamızın kararı. En iyi kararı hocamız verir" dedi. Ayrıca üstünde bir baskı hissedip hissetmediği sorusuna da Yıldız, "Bizim için fark etmiyor. Kendi futbolumuza konsantreyiz" dedi.

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